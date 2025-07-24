Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:51, 24 июля 2025Культура

Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

Культовый рестлер и актер Халк Хоган ушел из жизни в возрасте 71 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Актер и культовый рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает таблоид The Sun.

По информации источника, сердце артиста перестало биться, когда он находился у себя дома во Флориде, США. Известно, что помимо яркой карьеры в рестлинге, Терри был также звездой фильмов «Рокки 3», «Гром в раю», «Коммандо из пригорода» и других известных картин.

Ранее стало известно, что актер Кеннет Колли, известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах», ушел из жизни. Артист скончался от пневмонии, которая у 87-летнего актера развилась на фоне COVID-19.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    В Южной Осетии разбили лицо памятнику Сталину

    «Маленькая победоносная война». Почему Таиланд и Камбоджа начали танковые бои на границе и чем это угрожает российским туристам?

    Премьер Великобритании связался с Зеленским из-за скандального закона

    Турист описал город в Италии словами «пугающий и завален мусором»

    На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

    В США выразили раздражение из-за Ермака

    Блогерше Лерчек продлили арест

    Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

    Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости