Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

Культовый рестлер и актер Халк Хоган ушел из жизни в возрасте 71 года

Актер и культовый рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает таблоид The Sun.

По информации источника, сердце артиста перестало биться, когда он находился у себя дома во Флориде, США. Известно, что помимо яркой карьеры в рестлинге, Терри был также звездой фильмов «Рокки 3», «Гром в раю», «Коммандо из пригорода» и других известных картин.

Ранее стало известно, что актер Кеннет Колли, известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах», ушел из жизни. Артист скончался от пневмонии, которая у 87-летнего актера развилась на фоне COVID-19.