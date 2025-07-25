Трамп прокомментировал смерть Халка Хогана

Трамп выразил сожаление в связи со смертью Халка Хогана

Президент США Дональд Трамп, комментируя смерть рестлера Халка Хогана, заявил, что его будет очень не хватать. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня мы потеряли нашего верного друга "Халкстера". Халк Хоган был невероятно сильным, выносливым, умным, с огромным сердцем (...) Хогана будет очень не хватать!» — заявил американский лидер.

Он также отметил огромный вклад рестлера в культуру и напомнил, что Хоган развлекал фанатов по всему миру. Кроме того, Трамп передал семье рестлера «самые теплые пожелания и любовь».

О смерти Хогана стало известно 24 июля. Рестлер умер в возрасте 71 года у себя дома во Флориде. О причинах его смерти пока ничего не сообщалось.