Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 25 июля 2025Мир

Решение Макрона по Палестине назвали позором и капитуляцией

Министр обороны Израиля Кац назвал признание Макроном Палестины позором
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать независимую Палестину является капитуляцией перед палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова передает журнал Politico.

«Заявление Макрона о его намерении признать палестинское государство — это позор и капитуляция перед терроризмом, поощрение убийц и насильников из ХАМАС, которые устроили самую ужасную резню еврейского народа со времен Холокоста», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает независимое палестинское государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия пообещала поддержать санкции против России при одном условии. Какую позицию занял Белград в отношении Москвы?

    Орбан раскрыл связанный с Украиной интерес Венгрии

    На Западе назвали положение Украины «началом конца»

    Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ

    Описаны преимущества нового стандарта Wi-Fi

    Стали известны последствия ДТП с Буйновым для его карьеры

    Число жертв разрушительного взрыва в многоэтажке в Саратове выросло

    Раскрыт доход Маслякова-младшего от КВН

    Набиуллина высказалась о будущем рынка ипотеки после снижения ставки ЦБ

    Решение Макрона по Палестине назвали позором и капитуляцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости