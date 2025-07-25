Решение Макрона по Палестине назвали позором и капитуляцией

Министр обороны Израиля Кац назвал признание Макроном Палестины позором

Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать независимую Палестину является капитуляцией перед палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова передает журнал Politico.

«Заявление Макрона о его намерении признать палестинское государство — это позор и капитуляция перед терроризмом, поощрение убийц и насильников из ХАМАС, которые устроили самую ужасную резню еврейского народа со времен Холокоста», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает независимое палестинское государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.