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14:31, 25 июля 2025Путешествия

Российская авиакомпания начала «разводить на деньги» пассажиров и попалась

Российская авиакомпания Utair начала брать деньги за уже купленные услуги
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская авиакомпания Utair начала «разводить на деньги» пассажиров и брать с них плату перед рейсом за уже купленные услуги и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что на перевозчика пожаловалась блогерша Ирина Лилло, которая летела из Москвы в родную Тюмень. Она заранее оплатила место для багажа весом свыше 20 килограммов, однако при регистрации выяснилось, что услуга не куплена. До рейса оставался час, а сотрудник авиакомпании попросил россиянку оплатить 600 рублей за каждый килограмм чемодана. В противном случае ей пригрозили не пустить в самолет.

Блогерша согласилась и отдала деньги. В соцсетях другие клиенты авиакомпании пожаловались на аналогичные проблемы с Utair, обвинив перевозчика в «разводе на деньги».

Ранее российскую авиакомпанию «Ямал» уличили в готовке бортовой еды в условиях антисанитарии. Россиянин обвинил руководство в превышении полномочий, грубости и рукоприкладстве.

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