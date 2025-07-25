Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ на одном направлении

Минобороны: ВКС России поразили пункты дислокации ВСУ на времевском направлении

Бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла серию ударов по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что удары были нанесены в момент наибольшего скопления личного состава противника.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепрайону одного из подразделений ВСУ у Попова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого у Купянска в Харьковской области ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Удар попал на видео.