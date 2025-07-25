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21:12, 25 июля 2025Бывший СССР

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ на одном направлении

Минобороны: ВКС России поразили пункты дислокации ВСУ на времевском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла серию ударов по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что удары были нанесены в момент наибольшего скопления личного состава противника.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепрайону одного из подразделений ВСУ у Попова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого у Купянска в Харьковской области ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Удар попал на видео.

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