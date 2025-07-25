Российским угольщикам посоветовали нарастить поставки в несколько стран

«Ъ»: Энергетический уголь в Европе из-за жары подорожал до $108,4 за тонну

Стоимость энергетического угля калорийностью 6 тысяч ккал в Европе к 11 июля выросла в цене до 108,4 доллара за тонну. Она увеличилась на 4 процента неделя к неделе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор NEFT Research.

Происходящее, вероятно, вызвано возвращением высоких температур, допускает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. В жару спрос на электроэнергию, как правило, увеличивается, и способствует этому низкая генерация возобновляемых источников энергии в ряде стран, объяснил он.

Для поставщиков из РФ европейский рынок все еще остается закрытым, замечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Однако Россия может нарастить отгрузки в другие страны, например, в Марокко, Турцию и Египет, считает спикер.

Похожий тезис озвучивает и аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Пока поставщики из других стран рассматривают возможность наращивания экспорта в Европу, российским компаниям стоит задуматься об увеличении доли на восточном и южном направлениях, советует он.

Ели экспорт товара в европейские страны нарастит Казахстан, компании из России могут заработать на транзите, добавила основатель экспертного проекта N.trans Lab Мария Никитина.

Ранее стало известно, что закупки российского угля снизил Китай. В январе – июне этот показатель уменьшился на 4,5 процента, до 43,6 миллиона тонн. По мнению директора по стратегии УК «Финам» Ярослава Кабакова, в КНР уже накопили «внушительные запасы» угля.

