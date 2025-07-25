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14:47, 25 июля 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал после решения ЦБ о снижении ставки

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов после решения ЦБ о снижении ставки
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок в пятницу, 25 июля, опустился ниже 2800 пунктов на фоне решения Центробанка о снижении ключевой ставки. По состоянию на 13:30 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,3 процента, до 2799 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Такого значения индекс достиг впервые за неделю — до этого ниже 2800 пунктов он опускался 18 июля. Уже в 13:46 темпы снижения замедлились, и индекс Мосбиржи достиг 2805 пункта. Индекс РТС в то же время снижался незначительно, на 0,08 процента, и достиг 1120 пункта.

По итогам заседания совета директоров в пятницу ЦБ снизил ставку сразу на 2 процентных пункта, с 20 до 18 процентов годовых. Свое решение регулятор объяснил более быстрым снижением инфляционного давления, а также замедлением роста внутреннего спроса.

В дальнейшем решение о ставке будет приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции, указали в Банке России. Там также добавили, что жесткая денежная политика, вероятно, сохранится в течение довольно продолжительного времени. Руководствоваться в ЦБ при этом будут необходимостью возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это означает, что средняя ключевая ставка будет варьироваться в диапазоне 18,8–19,6 процента в 2025 году и 12-13 процентов в 2026-м.

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