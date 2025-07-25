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13:42, 25 июля 2025Экономика

Банк России сделал заявление о дальнейших решениях по поводу ключевой ставки

ЦБ: Изменение ключевой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Дальнейшие решения Центробанка (ЦБ) РФ по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном по итогам заседания его совета директоров, решившего снизить ставку с 20 до 18 процентов годовых.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — заявили также в ЦБ, отметив, что в базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в предлах 18,8–19,6 процента в 2025 году и 12-13 процентов в 2026-м.

Такой сценарий означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, резюмировали в Центробанке.

Снижение ставки на 2 процентных пункта (п.п.), решение о котором в итоге принял ЦБ, в условиях замедления инфляции и охлаждения экономики было наиболее популярным из ожидавшихся специалистами вариантов. Так, 21 из 30 участников консенсус-прогноза РБК высказывались именно в его пользу, при том что все до одного эксперта ждали именно снижения показателя в пределах 1--3 п.п.

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