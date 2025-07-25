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14:36, 25 июля 2025Силовые структуры

Российский подросток насмерть забил подругу сковородкой

В Брянске арестован подросток, насмерть забивший подругу сковородкой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Брянске арестован 15-летний местный житель, насмерть забивший подругу сковородкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подросток обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его отправили в СИЗО на два месяца.

По данным правоохранителей, преступление произошло в ночь на 22 июля. Обвиняемый избил подругу кухонным инвентарем. Ее госпитализировали, однако спасти не смогли.

По информации регионального управления Следственного комитета России, юноша расправился с девочкой около одного из частных домов, расположенных по Родниковой улице. Все случилось из-за ссоры. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Пскове россиянка предстанет перед судом по делу о расправе над подругой.

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