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15:14, 25 июля 2025Россия

Российский школьник упал с гамака и попал в реанимацию

В Ленобласти восьмилетний школьник упал с гамака и попал в реанимацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Под Гатчиной в Ленинградской области восьмилетний школьник упал с гамака и попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, все произошло в поселке Мыза-Ивановская у дома на улице Шоссейной. Мальчик приехал туда с семьей на отдых.

В какой-то момент он залез в гамак, а затем неожиданно упал головой вниз. Ребенка с серьезной травмой черепа отвезли в больницу.

Медики диагностировали у него перелом теменной кости, сотрясение мозга. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика.

До этого стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 15-летний школьник отпраздновал окончание экзаменов литром водки и поплатился. Подросток попал в реанимационное отделение.

Спустя некоторое время состояние юноши удалось стабилизировать.

ЖЗЛ
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