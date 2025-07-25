Стали известны последствия ДТП с Буйновым для его карьеры

Продюсер Дворцов заявил, что певец Буйнов уладил конфликт со сбитой им женщиной

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народному артисту России Александру Буйнову удалось уладить конфликт со сбитой им женщиной. Его комментарий публикует сайт «Страсти».

По словам продюсера, пострадавшая больше не имеет претензий к певцу, а сам он восстановился после пережитого стресса. Дворцов напомнил, что Буйнов на время уходил со сцены после ДТП. Теперь музыкант вернулся к выступлениям.

«Нет к нему никакого негативного отношения. Ничего не изменилось. Он как работал, так и работает», — добавил собеседник издания.

Дворцов подчеркнул, что происшествие не повлияло на репутацию Буйнова и его заработок. По его словам, артист получает около 2,5 миллиона рублей за концерт.

27 февраля стало известно, что Буйнов сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. В тот же день артист опубликовал эмоциональный пост с извинениями перед пострадавшей и пообещал оказать ей всю необходимую поддержку.