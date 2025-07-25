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23:44, 25 июля 2025Россия

Стало известно число пропавших после взрыва в саратовской многоэтажке

При взрыве газа в Саратове пострадали 16 человек, четыре человека пропали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

После взрыва в многоэтажном доме в Саратове пропали четыре человека, включая ребенка. Их местонахождение неизвестно, сообщило региональное управление МЧС России в Telegram.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали 16 человек. Еще шесть погибли, в том числе один ребенок.

«Аварийно-спасательные работы в Саратове организованы в круглосуточном режиме. Из-за хлопка газовоздушной смеси частично разрушен один из пяти подъездов жилой 10-этажки...», — говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков допустил, что под завалами многоэтажки все еще могут находиться люди. По его словам, именно из-за этого спасатели не обрушивают нависающие конструкции.

Взрыв газа в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля. В результате обрушились несколько этажей здания.

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