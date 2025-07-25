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09:29, 25 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о боях в двух поселениях у Красноармейска

Марочко: ВС РФ ведут бои сразу в двух поселениях у Красноармейска ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои сразу в двух населенных пунктов у Красноармейска (украинское название Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) — Перше Травня и Троянда. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, взятие под контроль российской армией населенного пункта Зверево говорит о начале боев в близлежащем Красноармейске. Он заключил, что в ближайшее время Министерство обороны России объявит о взятии под контроль сел Перше Травня и Троянда.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красноармейске оказались в невыгодном положении — российская армия окружает город, скорее всего, через несколько дней он полностью окажется под контролем России. По его словам, ранее ВСУ не оказывались в окружении в количестве трех бригад.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для ВСУ является участок фронта рядом с Красноармейском.

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