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22:16, 24 июля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

Зеленский назвал красноармейское направление самым сложным для ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является участок фронта рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Говорил сегодня с Главкомом [ВСУ Александром Сырским] ... Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание (...) самое сложное сейчас направление», — сказал украинский лидер.

Ранее украинский боец с позывным Мучной заявил, что группировка ВСУ в Красноармейске окажется под угрозой при обходе города Вооруженными силами России.

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