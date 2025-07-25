Зеленский назвал красноармейское направление самым сложным для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является участок фронта рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Говорил сегодня с Главкомом [ВСУ Александром Сырским] ... Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание (...) самое сложное сейчас направление», — сказал украинский лидер.

Ранее украинский боец с позывным Мучной заявил, что группировка ВСУ в Красноармейске окажется под угрозой при обходе города Вооруженными силами России.