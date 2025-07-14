Боец ВСУ Мучной: Войска в Красноармейске просядут при обходе города ВС России

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) окажется под угрозой при обходе города Вооруженными силами (ВС) России. Об этом рассказал боец ВСУ с позывным Мучной в Telegram-канале.

«В случае массированного прорыва мы можем значительно просесть, противник пытается обходить город, чтобы не входить в прямые бои в городской застройке!» — заявил украинский военный.

Он рассказал о напряженной обстановке на покровском (красноармейском) направлении в ДНР из-за наступления ВС России в районе Удачное — Котлино — Зверево. Мучной увидел угрозу группировке в случае обхода российскими войсками Красноармейска с северо-востока и перерезания логистических путей.

Также военнослужащий ВСУ прокомментировал ситуацию в соседнем Димитрове (украинское название — Мирноград) и описал ее как «более сложную». «Будет с каждым разом, к сожалению, хуже, если мы не введем дополнительные резервы», — подчеркнул он.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung рассказала о строительстве ВСУ полосы укреплений в 20 километрах от линии фронта на участке от Харькова до подконтрольного Киеву Запорожья. Журналисты указали также на два способа для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского избежать провала в зоне боевых действий.