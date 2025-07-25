Меркурис: ВС России вскоре возьмут Красноармейск под контроль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красноармейске оказались в невыгодном положении — российская армия окружает город, скорее всего, через несколько дней он полностью окажется под контролем России. С таким предположением выступил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Российские войска находятся близко к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E50 ... На самом деле ситуация критическая. … Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель», — считает Меркурис.

Он отметил, что в городе находятся три украинские бригады. По словам Меркуриса, ранее ВСУ не оказывались в окружении в таком количестве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие Зверева говорит о том, что в ближайшее время под контроль Вооруженных сил России перейдет и Красноармейск, так как один населенный пункт «плавное перетекает» в другой.