Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 25 июля 2025Мир

В Британии предрекли падение обороны Красноармейска в ближайшие дни

Меркурис: ВС России вскоре возьмут Красноармейск под контроль
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красноармейске оказались в невыгодном положении — российская армия окружает город, скорее всего, через несколько дней он полностью окажется под контролем России. С таким предположением выступил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Российские войска находятся близко к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E50 ... На самом деле ситуация критическая. … Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель», — считает Меркурис.

Он отметил, что в городе находятся три украинские бригады. По словам Меркуриса, ранее ВСУ не оказывались в окружении в таком количестве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие Зверева говорит о том, что в ближайшее время под контроль Вооруженных сил России перейдет и Красноармейск, так как один населенный пункт «плавное перетекает» в другой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

    В Британии предрекли падение обороны Красноармейска в ближайшие дни

    Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

    В США назвали неизбежным убийство Зеленского

    Россиянка побывала в Таиланде и узнала секреты воспитания послушных детей

    Тысяча любителей оргий собрались на секс-фестивале несмотря на непогоду

    Мужчины и женщины рассказали об убивающих желание секса фразах

    Обломки дрона повредили вагон пассажирского поезда в Краснодарском крае

    Патрушев обещал ответ на попытки НАТО испытать боеготовность России

    В Госдуме оценили шансы на дальнейший диалог с Украиной после переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости