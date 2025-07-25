Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:11, 25 июля 2025Бывший СССР

ВС России начали зачистку двух населенных пунктов у Красноармейска

Марочко: ВС России зачищают два населенных пункта у Красноармейска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После взятия Зверева Вооруженные силы (ВС) России начали зачистку сразу двух населенных пунктов, расположенных рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) — Перше Травни и Троянды. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«По моей информации, идут зачистки населенного пункта Перше Травня и Троянда. И, естественно, это все в окрестностях Зверева. Я думаю, что в ближайшее время Министерство обороны [РФ] также заявит об их освобождении», — сообщил эксперт.

Кроме того, Марочко подчеркнул, что взятие Зверева говорит о том, что вскоре бои начнутся в самом Красноармейске, так как один населенный пункт «плавно перетекает» в другой.

О том, что ВС России взяли под контроль Зверево, стало известно 24 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первого заместителя гендиректора ТАСС освободили от должности. Военблогеры критиковали Гусмана за участие в форуме с Алиевым

    В Северной Осетии и других регионах СКФО введен план ковер

    Патрушев заявил об угрозах НАТО России

    ВС России начали зачистку двух населенных пунктов у Красноармейска

    В РАН рассказали о превращении Украины в «анти-Россию»

    Германия решила создать «самую сильную армию в Европе»

    Организаторов теракта в «Крокусе» обвинили в действиях в интересах Украины

    Стало известно о попытке ВСУ атаковать еще один российский регион

    Бастрыкин назвал число установленных Следственным комитетом наемников на стороне ВСУ

    Украинский депутат погиб в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости