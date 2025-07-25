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17:55, 25 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко

Депутат Скороход: Киев готовит уголовные дела против Кличко и Порошенко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Киев готовит уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву, опубликованном на YouTube.

«Против Кличко обвиняют, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», — сказала она.

Кроме того, по словам депутата, уголовное дело завели и в отношении экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Ранее мэр украинской столицы присоединился к митингам, начавшимся после принятия Верховной Радой законопроекта, лишающего независимости украинские антикоррупционные органы. Помимо Киева акции протеста прошли в Днепре, Одессе и Львове.

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