Стало известно о погибшем гражданине КНР при крушении Ан-24

МИД России: При крушении Ан-24 в Амурской области погиб гражданин КНР

Граждане Китайской Народной Республики (КНР) и Белоруссии погибли в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации.

«Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что с момента инцидента российское внешнеполитическое ведомство оказывает необходимую помощь и поддерживает тесный контакт с дипломатическими представительствами Китая и Белоруссии.

О крушении пассажирского самолета в Амурской области стало известно утром 24 июля. Борт следовал рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестал выходить на связь во время захода на посадку.