Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 25 июля 2025Мир

Стало известно о погибшем гражданине КНР при крушении Ан-24

МИД России: При крушении Ан-24 в Амурской области погиб гражданин КНР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Граждане Китайской Народной Республики (КНР) и Белоруссии погибли в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации.

«Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что с момента инцидента российское внешнеполитическое ведомство оказывает необходимую помощь и поддерживает тесный контакт с дипломатическими представительствами Китая и Белоруссии.

О крушении пассажирского самолета в Амурской области стало известно утром 24 июля. Борт следовал рейсом ХабаровскБлаговещенскТында и перестал выходить на связь во время захода на посадку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах

    Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей

    Махачев выгулял тигра в Абу-Даби

    Стало известно о погибшем гражданине КНР при крушении Ан-24

    В российском музее изобрели парфюм с запахом древних эпох

    Украинская компания попыталась засудить российского блогера за пародию на «Орла и решку»

    Разработан революционный способ превращения ртути в золото

    Пожилой писатель застрял в Индии из-за тяжелой болезни

    Адвокат генерала Попова отреагировал на решение суда по апелляции на приговор

    Мужчинам перечислили увеличивающие риск рака простаты продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости