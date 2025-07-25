Суд решил проверить законность приговора осужденной «королеве марафонов»

Суд Москвы 29 июля проверит законность приговора «королеве марафонов» Блиновской

Московский городской суд проверит законность приговора осужденной на пять лет «королеве марафонов» Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 29 июля Мосгорсудом будет рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Савеловского суда Блиновской. Заседание назначено на 14:45 по московскому времени.

Отмечается, что до рассмотрения апелляции приговор российской блогерше считается не вступившим в силу, поэтому она продолжит находиться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в размере 1,4 миллиарда рублей. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, а с учетом пени долг перед государством составил 1,4 миллиарда. Гособвинение доказало, что подсудимая знала о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства. Ее приговорили к пяти годам колонии.