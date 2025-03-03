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14:22, 3 марта 2025Силовые структуры

«Королеву марафонов» Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов

Суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты 1,4 млрд рублей налогов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры

Как установил суд, блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, а с учетом пени долг перед государством составил 1,4 миллиарда рублей. Гособвинение доказало, что подсудимая знала о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства. Приговор — пять лет колонии.

В ходе прений защита просила об условном наказании для «королевы марафонов». В свою очередь прокурор потребовал приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной ее вину по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств.

В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Москвы Диана Галиуллина рассказала, что Гособвинение доказало в суде, что «королева марафонов» Елена Блиновская была хорошо осведомлена о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства.

Подробности о биографии и уголовное деле Елены Блиновской читайте в материале «Ленты.ру».

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