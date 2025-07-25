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16:23, 25 июля 2025Мир

Таиланд ввел военное положение на границе с Камбоджей

Таиланд ввел военное положение в округах на границе с Камбоджей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Таиланд ввел военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей. Об этом сообщает ThaiPos со ссылкой на Командование пограничной обороны провинций Чантхабури и Трат.

Ведомство сослалось на необходимость принятия мер из-за «применения Камбоджей сил и оружия для вторжения в Королевство Таиланд вдоль границы». «Это требует мобилизации военных, полиции, гражданских лиц и всех сторон для защиты суверенитета и территориальной целостности, включая защиту жизни и имущества людей», — сказано в публикации.

Военное положение действует в округах Мыанг Чантхабури, Тха Май Макхам, Лаем Синг, Кенг Ханг Мэо, На Яй Ам и Кхао Кхитчакут, а также в округе Кхао Саминг в провинции Трат.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Таиланд обвинил Камбоджу в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После это в ночь на 24 июля между странами вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Также поступали сообщения о танковых боях и применении ракет.

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