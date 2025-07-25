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23:35, 25 июля 2025Мир

Трамп назвал способную погубить Европу проблему

Трамп заявил, что иммиграция может погубить Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу. Об этой проблеме американский президент высказался во время общения с журналистами.

«Надо остановить иммиграцию, иначе Европы не останется», — отметил он.

По мнению Трампа, в настоящее время «иммиграция убивает Европу».

Ранее американский лидер заявил, что страны Европы должны были оплатить поставки американского оружия для Украины еще три года назад, однако только сейчас начали выполнять свои обязательства. Также он рассказал о соглашении с Европейским союзом, по которому Брюссель должен компенсировать США 100 процентов стоимости военного оборудования.

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