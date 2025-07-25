Трампа и Рубио призвали вспомнить об Иисусе

Экс-дипломат Кейси призвал Трампа и Рубио вспомнить об Иисусе из-за Израиля

Бывший дипломат США Майк Кейси призвал президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио задуматься о соответствии их поддержки действий Израиля в Палестине христианским ценностям. Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative.

«Поскольку Израиль продолжает нападать на палестинцев, я призываю наших государственных лидеров, в том числе президента Дональда Трампа, госсекретаря Марко Рубио и посла в Израиле Майка Хакаби, а также христиан по всему миру вспомнить об Иисусе, его происхождении и учении», — отметил экс-дипломат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира. «Это пощечина жертвам [теракта] 7 октября [2023 года]», — указал Рубио.

До этого Макрон сообщил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.