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05:04, 25 июля 2025Из жизни

Тысяча любителей оргий собрались на секс-фестивале несмотря на непогоду

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании крупнейший в стране фестиваль свингеров Swingathon прошел в пятый раз. Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на непогоду около тысячи любителей секса собрались в сельской местности графства Линкольншир ради оргий и других любовных утех. На протяжении трех дней посетители могли развлекаться в подземельях для БДСМ-практик, закупаться в лавках с секс-игрушками и костюмами для ролевых игр и участвовать в эротических мастер-классах. Гостям фестиваля также были доступны танцы на пилоне и различные извращенные игры. Билет на фестиваль стоил 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей).

В прошлые годы мероприятие вызывало возмущение у жителей близлежащих деревень. Они жаловались на стоны, доносящиеся с фестиваля, и просили запретить его. В этом году организаторы подготовились лучше и разбили палатки как можно дальше от населенных пунктов.

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Основатель Swingathon Мэттью Коул заявил, что хочет объяснить обществу, что свингеры — абсолютно нормальные люди. По словам мужчины, они уважительно относятся друг к другу, заботятся о безопасности партнеров и регулярно проверяются на заболевания, передающиеся половым путем.

Ранее сообщалось, что в графстве Сомерсет, Великобритания, прошел ежегодный фестиваль натуристов Nudefest. Сотни людей собрались в палаточном городке, чтобы повеселиться голышом.

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