В Европе оценили ультиматум Трампа России по Украине

L'Express: Трамп не введет санкции против России, несмотря на угрозы

Президент США Дональд Трамп не введет санкции против России, несмотря на поставленный России ультиматум по решению украинского конфликта. Такое мнение выразило французское издание L'Express.

«50-дневный ультиматум, который он поставил российскому лидеру [Владимиру Путину], не повлечет за собой никаких реальных санкций», — оценило угрозы Трампа европейское издание.

L'Express подчеркнуло, что президент Соединенных Штатов всегда встает на сторону силы, поэтому не наложит ограничений на Россию.

Ранее газета The Hill заявила, что угрозы Трампа бессмысленны. В материале отмечалось, что Россия продолжает добиваться целей спецоперации на Украине.

14 июля Трамп заявил, что введет против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если за 50 дней не будет заключено мирное соглашение по украинскому конфликту. Он признался, что недоволен действиями Москвы и обвинил ее в пустых разговорах об урегулировании кризиса на Украине.