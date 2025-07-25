Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 25 июля 2025Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы во время митингов против Зеленского

В Харькове на фоне митингов против Зеленского прозвучали взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Харькове во время идущих в городе митингов прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв прогремел в центре Харькова», — говорится в сообщении, опубликованном 25 июля в 20:39 по местному времени. До этого, в 19:46, издание также сообщало о взрыве в результате атаки беспилотника.

В городе продолжаются акции протеста против решения президента Украины Владимира Зеленского урезать полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) республики. По данным «Общественного», всего в митинге участвовали около 50 человек.

Акции протеста в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и других украинских городах начались после принятия Верховной Радой закона, фактически лишающего независимости антикоррупционные органы страны. Участие в митингах также принял мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал заказчика взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

    Коммунальщики заплатят россиянину сотни тысяч рублей за падение в подвал

    Бывший посол США высказался о своем совете россиянам

    Настоятели монастырей годами спали с одной женщиной и отдали ей сотни миллионов. Как она соблазнила высшее духовенство?

    В США рассказали о страхе украинских депутатов из-за закона о НАБУ

    «Дочь принцессы Дианы» расправилась с соседом и его котом

    Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ на одном направлении

    Песни Пугачевой потребовали убрать из патриотических мероприятий

    Сыгравший дядю Али в «Клоне» 93-летний актер захотел увеличить пенис

    Фартук перекочевал из кухни в политику. Как женщины используют его в борьбе с мужчинами?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости