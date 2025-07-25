В осадках по всему миру вырос уровень необычной кислоты. Ее следы уже нашли в крови человека, продуктах и напитках

В осадках по всему миру фиксируется высокая концентрация трифторуксусной кислоты

За последнее время ученые начали фиксировать все более высокие концентрации необычной кислоты в осадках по всему миру — от дождя и снега до талой воды в Арктике. Речь идет о трифторуксусной кислоте (TFA), которая является синтетическим компонентом и относится к группе «вечных химикатов».

Она попадает в окружающую среду через промышленное производство, а также утечки холодильных агентов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования для переноса тепла, распад некоторых пестицидов и даже из-за применения анестетиков (лекарственные препараты).

Следы кислоты обнаружены в крови и моче людей

Содержание TFA в листьях деревьев Германии за последние 10 лет выросло в 5-10 раз. Ее также все чаще в последнее время можно найти в арктических ледяных кернах, грунтовых водах Дании и реках Европы.

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При этом данная кислота не способна разрушиться при естественных процессах. Из-за этого она начинает накапливаться в почве, воде и даже живых организмах. Так, ее следы уже были обнаружены в крови и моче людей, в пищевых продуктах и напитках.

Способна ли трифторуксусная кислота нанести вред человеку?

Несмотря на растущую концентрацию TFA в почве, продуктах и воде эксперименты, которые ученые проводят на животных, показали, что для нанесения прямого вреда живому организму концентрация кислоты должна быть в сотни тысяч раз выше, чем та, которая сейчас наблюдается.

При этом уже доказано, что кислота влияет на репродуктивное здоровье и экосистемы. В связи с этим в европейских странах задумались о том, чтобы отнести TFA к токсичным веществам и ограничить ее использование, а некоторые из них и вовсе начали запрещать пестициды, дающие данный побочный продукт.

По словам ученых, накопление в природе трифторуксусной кислоты может привести к долгосрочным экологическим последствиям

Фото: Petros Giannakouris / AP

Пестициды оказались опаснее, чем предполагалось

К такому выводу пришли французские ученые, которые выяснили, что распространенные пестициды, которые широко применяются при выращивании винограда и других культур, долго сохраняются в атмосфере, переносятся на большие расстояния и загрязняют окружающую среду.

Ранее считалось, что пестициды быстро разлагаются, однако теперь ученые пришли к другим выводам: когда эти вещества прикрепляются к пыли и другим частицам в воздухе, они становятся гораздо устойчивее. Из-за того, что некоторые вещества, оказывается, способны сохраняться в атмосфере более месяца, они могут накапливаться и наносить вред экосистемам.

Помимо этого, при их разложении образуются новые химические вещества, которые токсичны и до сих пор не изучены.