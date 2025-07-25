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21:53, 25 июля 2025Бывший СССР

В Раде сделали признание об эмигрировавших украинцах

Депутат Рады Гетманцев: У Украины нет денег на возвращение эмигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина считает чрезвычайно важным возвращение эмигрировавших граждан, но у правительства нет денег, чтобы простимулировать данный процесс. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Дело».

Он отметил, что невозможно говорить «о каких-то плюшках для возвращения украинских беженцев», в том числе из-за того, что это будет несправедливо по отношению к оставшимся в стране гражданам.

«Во-первых, у нас нет на это денег — давайте будем откровенными. Во-вторых, каким образом эти плюшки будут восприняты людьми, которые остались на Украине?» — указал политик.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о мерах по возвращению украинских беженцев из-за рубежа. По его словам, власти страны должны обеспечивать беженцев жильем и работой.

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