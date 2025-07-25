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17:58, 25 июля 2025Моя страна

В российском городе в день рождения Юрия Шатунова высадят аллею белых роз

В Уфе в день рождения певца Юрия Шатунова высадят аллею белых роз
Екатерина Ештокина

Фото: by Nicolae-George Nedelcu / Unsplash

В российском городе в день рождения певца Юрия Шатунова решили провести автопробег и высадить аллею белых роз. Об этом сообщает Telegram-канал UTV со ссылкой на организатора мероприятия Яну Комаровскую.

Отмечается, что 6 сентября фанаты исполнителя соберутся в Уфе, чтобы почтить его память. Поклонники планируют колонной проехать по столице Башкортостана от здания Телецентра до Городского дворца культуры. При этом у самого учреждения намерены высадить живые цветы.

«Здесь [в Городском дворце культуры] 12 февраля 2022 Юрий Шатунов дал последний концерт. Ждем к участию всех желающих», — призвала организатор.

В июне 2023 года фанаты Шатунова попросили назвать его именем сквер в центре Москвы. Поклонники обращались к депутату Государственной Думы Дмитрию Гусеву с просьбой посодействовать.

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