В российском городе в день рождения Юрия Шатунова высадят аллею белых роз

В Уфе в день рождения певца Юрия Шатунова высадят аллею белых роз

В российском городе в день рождения певца Юрия Шатунова решили провести автопробег и высадить аллею белых роз. Об этом сообщает Telegram-канал UTV со ссылкой на организатора мероприятия Яну Комаровскую.

Отмечается, что 6 сентября фанаты исполнителя соберутся в Уфе, чтобы почтить его память. Поклонники планируют колонной проехать по столице Башкортостана от здания Телецентра до Городского дворца культуры. При этом у самого учреждения намерены высадить живые цветы.

«Здесь [в Городском дворце культуры] 12 февраля 2022 Юрий Шатунов дал последний концерт. Ждем к участию всех желающих», — призвала организатор.

В июне 2023 года фанаты Шатунова попросили назвать его именем сквер в центре Москвы. Поклонники обращались к депутату Государственной Думы Дмитрию Гусеву с просьбой посодействовать.