В Саратовской области объявили траур после разрушительного взрыва в многоэтажке

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области 26 июля объявлен день траура

В Саратовской области суббота, 26 июля объявлена днем траура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Такое решение было принято в связи с разрушительным взрывом в многоэтажке. На всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Взрыв газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове прогремел утром 25 июля. В результате обрушились несколько этажей здания.

Число жертв ЧП выросло до шести. Медики не смогли спасти мужчину, пролежавшего под завалами шесть часов.