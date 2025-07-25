В Саратовской области объявили траур после разрушительного взрыва в многоэтажке

В Саратовской области суббота, 26 июля объявлена днем траура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Такое решение было принято в связи с разрушительным взрывом в многоэтажке. На всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Взрыв газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове прогремел утром 25 июля. В результате обрушились несколько этажей здания.
Число жертв ЧП выросло до шести. Медики не смогли спасти мужчину, пролежавшего под завалами шесть часов.