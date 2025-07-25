В РФ суд заочно приговорил к 23 годам главу федерации бокса Мальты Шеррера

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы главу Мальтийской федерации бокса 44-летнего Патрика Шеррера за участие во вторжении на территорию Курской области в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

В ведомстве предоставили фотографии наемника в вышиванке, добавив, что мальтиец приятельствует с одним из братьев Кличко.

Фото предоставлено Генпрокуратурой России

Иностранец признан виновным по статьям 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы России»), 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов»), 205 УК РФ («Теракт») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Первые пять лет из назначенного срока он должен провести в тюрьме. Шеррер находится в международном розыске, заочно выдана санкция на его арест.

Суд установил, что в июле 2024 года он незаконно проник на российскую территорию со штурмовой винтовкой и боеприпасами к ней, где принял участие в военных действиях против военнослужащих Вооруженных Сил России. Шеррер получил за наемничество не менее 10 тысяч долларов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что свыше 3,5 тысячи наемников из 70 стран воюют в составе ВСУ.