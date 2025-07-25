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11:57, 25 июля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об обмене гражданскими с Россией

Зеленский: Украина ищет формат для обмена гражданскими лицами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Украина ищет формат для обмена гражданскими лицами с Россией. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские – политические заключенные и журналисты, мы начали работать над списками», — заявил президент Украины.

По его словам, что обмен гражданских лиц между странами невозможен, поэтому обе стороны ищут другие форматы.

Ранее Владимир Зеленский высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нужна повестка дня для встречи на уровне двух лидеров.

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