Зеленский рассказал об обмене гражданскими с Россией

Зеленский: Украина ищет формат для обмена гражданскими лицами

Украина ищет формат для обмена гражданскими лицами с Россией. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские – политические заключенные и журналисты, мы начали работать над списками», — заявил президент Украины.

По его словам, что обмен гражданских лиц между странами невозможен, поэтому обе стороны ищут другие форматы.

Ранее Владимир Зеленский высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нужна повестка дня для встречи на уровне двух лидеров.