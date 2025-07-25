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09:43, 25 июля 2025Ценности

Жена Цекало показала грудь в обтягивающем топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало актриса и модель Дарина Эрвин снялась в откровенном спортивном костюме. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя избранница российского шоумена запечатлела себя в зеркале. Она предстала перед камерой в серых шортах и обтягивающем топе, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом Эрвин распустила волосы и дополнила свой образ кольцами и цепью с кулоном в виде глаза.

В декабре прошлого года Дарина Эрвин отреагировала на слухи о пластике ушей. Тогда супруга Цекало заявила, что никогда не прибегала к помощи хирургов. По ее словам, внимание к ее ушам со стороны общественности вызвано тем, что она перестала их скрывать.

Вот это да!
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