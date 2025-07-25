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21:32, 25 июля 2025Экономика

Жильцы «Города Сказки» пожаловались на двухлетний потоп в доме

Жильцы нового ЖК в Кургане пожаловались на двухлетний потоп на верхних этажах
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: URA.RU

В Кургане жильцы нового жилого комплекса пожаловались на то, что на протяжении последних двух лет они сталкиваются с потопом на верхних этажах. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о ЖК «Город Сказка», расположенном в 12 микрорайоне. Дом был сдан в 2022 году, однако уже после первого года эксплуатации в здании начало регулярно затапливать квартиры на верхних этажах. Очередная авария случилась в пятницу, 25 июля — по словам жильцов, на этот раз ее масштаб еще больше обычного. Аналогичная проблема мучает и жильцов соседнего жилого комплекса «Снегири» — там во время сильных осадков вода скапливается у здания и в подвале.

Ранее в июле стало известно, что в Москве после мощного ливня затопило восемь этажей 22-этажки на Алтуфьевском шоссе. В результате вода стала литься на головы жильцов ручьями, бежать из розеток, а в коридорах — сочиться из электрощитков. Кроме того, натяжные потолки в квартирах едва ли не до пола.

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