Алаудинов нашел и допросил устроившего дебош в ЛНР чеченца

Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР чеченца Берсаева

Командир подразделения «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов допросил чеченца Алихана Берсаева, устроившего дебош в Луганской народной республике (ЛНР). Видео беседы он выложил в своем Telegram-канале.

На кадрах боец признается, что он не имеет никакого отношения к спецназу «Ахмат». Когда Алаудинов спросил, считает ли тот свои действия достойными, Берсаев ответил отрицательно и добавил, что готов понести наказание. Он также извинился перед всеми, кому доставил неприятности своим поведением.

Также Берсаев попытался оправдаться, заявив, что он не был инициатором конфликта с российским бойцом ММА и соратником «Русской общины» Максимом Дивничем. В ответ Алаудинов сказал, что следствие разберется.

Дивнич выложил видео с дракой с Берсаевым и обвинил его в приставаниях к девушке 17 июля. Чеченский солдат, как сообщалось, угрожал окружающим спецназом «Ахмат». После этого Алаудинов пообещал отправить Берсаева на передовую в зону СВО и заявил, что не уважает подравшегося военного.