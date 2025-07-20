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18:38, 20 июля 2025Россия

Алаудинов раскрыл судьбу участвовавшего в драке в ЛНР чеченца

Алаудинов заявил, что участвовавший в драке в ЛНР боец отправлен на передовую
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чеченский боец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, отправлен на передовую в зоне спецоперации, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Алаудинов заявил, что не уважает подравшегося военного и считает, что тот поступил не по-мужски. «В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность. <...> Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — раскрыл судьбу чеченца командир спецназа «Ахмат».

Ранее 20 июля Алаудинов назвал бойца позором чеченского народа. Также он обвинил еще одного участника драки, профессионального бойца ММА Максима Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев.

До этого Дивнич опубликовал видеозапись драки с участием чеченского военного. По его словам, боец «Ахмата» неподобающе вел себя на отдыхе — приставал к девушкам, в том числе к одной замужней россиянке. Затем у чеченца завязался спор с мужем россиянки, после чего в конфликт вступил Дивнич.

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