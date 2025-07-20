Алаудинов прокомментировал драку с участием чеченского бойца в ЛНР

Генерал Алаудинов осудил драку с участием чеченского бойца в ЛНР

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал инцидент с участием чеченского бойца в Луганской народной республике (ЛНР). Записанный офицером видеоролик опубликован в Telegram.

Ранее участник спецоперации и профессиональный боец ММА Максим Дивнич опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой был он, а также военнослужащий из Чечни, который кричал: «Ты еще не знаешь, что такое "Ахмат"».

Алаудинов осудил поступок чеченца, указав при этом, что тот является не солдатом «Ахмата», а «позором чеченского народа». Также он обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев. Он предложил Дивничу встретиться, чтобы лично обсудить случившееся.

После публикации записи Дивничем на связь вышел сам участвовавший в драке чеченец. Он обвинил спортсмена в погоне за хайпом и попытке «ввести раздор между религиями». «Ты поступил так, потому что я чеченец и у тебя явно есть неприязнь к чеченцам», — утверждал мужчина.