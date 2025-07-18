Участвовавший в драке в ЛНР чеченец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам

Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам в ЛНР

Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам в Луганской народной республике (ЛНР). Свое видение ситуации он изложил в Telegram.

Перед этим российский боец ММА и участник спецоперации Максим Дивнич выложил видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата».

Некий Алихан Берсаев признал, что на видео был он. Он прокомментировал ситуацию в Telegram-канале, созданном 18 июля — вероятно, именно для этой цели. Себя он назвал «обычным военным», при этом о своей принадлежности к «Ахмату» он не указывает.

Берсаев обвинил Дивнича в погоне за хайпом и попытке «ввести раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом». Он обвинил спортсмена в подтасовке фактов, монтаже видео и намеренной провокации. «Ты поступил так, потому что я чеченец, и у тебя явно есть неприязнь к чеченцам», — утверждает мужчина.

Затронул боец и ситуацию с замужней девушкой, которой он оказывал знаки внимания. «Когда я узнал, что она замужем, я просто отошел», — написал он. Также Берсаев утверждает, что Дивнич оскорбил его по национальному признаку, назвав его «чуркой».

Тем временем в сети появилось видео с, предположительно, чеченцем, которого связывают с нападением на сотрудника военной полиции. Ролик после публикации вызвал большой резонанс среди российских военных блогеров. На новом видео похожий на бойца мужчина сидит в центре Грозного. При этом ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что нападавшего задержали, и что было возбуждено уголовное дело.