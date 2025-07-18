Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 18 июля 2025Россия

Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

Предполагаемый участник нападения на сотрудников ВАИ вышел на связь из Чечни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции (ВАИ) вышел на связь из Чечни. Выложенный им в соцсети ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

В конце июня в сеть выложили видео, на котором, предположительно, чеченские бойцы в грубой форме общаются с сотрудником военной полиции на одном из блокпостов, а затем избивают его.

Речь идет о Русланбеке Товзаеве — предположительно, именно он был участником конфликта. На новом видео он сидит в центре Грозного и общается с другим мужчиной.

Нападение на военную полицию вызвало бурную реакцию российских военных блогеров. Вскоре после инцидента случившееся прокомментировал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заявил, что люди на записи не являются его подчиненными, а также сообщил о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

    Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

    В Москве строй из сотни мигрантов попал на видео

    Арестованный замглавы Минобороны России перенес две операции

    ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

    Солдаты ВСУ стали сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

    Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

    Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

    Россиянка описала отдых на новом курорте КНДР фразой «как на необитаемом острове»

    Актер Орлов погиб на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости