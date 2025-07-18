Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

Предполагаемый участник нападения на сотрудников ВАИ вышел на связь из Чечни

Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции (ВАИ) вышел на связь из Чечни. Выложенный им в соцсети ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

В конце июня в сеть выложили видео, на котором, предположительно, чеченские бойцы в грубой форме общаются с сотрудником военной полиции на одном из блокпостов, а затем избивают его.

Речь идет о Русланбеке Товзаеве — предположительно, именно он был участником конфликта. На новом видео он сидит в центре Грозного и общается с другим мужчиной.

Нападение на военную полицию вызвало бурную реакцию российских военных блогеров. Вскоре после инцидента случившееся прокомментировал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заявил, что люди на записи не являются его подчиненными, а также сообщил о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела.