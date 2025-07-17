В сеть попали кадры драки с участием бойца «Ахмата» в ЛНР. Его обвинили в приставании к девушке в бассейне

Бойца «Ахмата» обвинили в приставании к девушке в бассейне в ЛНР

Бойца спецназа «Ахмат» обвинили в приставании к девушке в бассейне в Луганской народной республике (ЛНР). Из-за этого завязалась драка, видео которой опубликовал в своем Telegram-канале российский солдат и профессиональный боец смешанного стиля Максим Дивнич.

По его словам, боец «Ахмата» неподобающе вел себя на отдыхе — приставал к девушкам, в том числе к одной замужней россиянке. «Они все его как бы отшивают, (...) он бегает, кричит, прыгает в бассейн», — пояснил Дивнич.

Затем у бойца «Ахмата» завязался конфликт с мужем россиянки, после чего в конфликт вступил Дивнич. На замечание мужчина «послал» его и начал драку, добавил он. Этот эпизод попал на видео. На нем спортсмен (его можно узнать по татуировкам) прижимает соперника к земле и наносит серию ударов — второй участник потасовки оказывает ему активное сопротивление. Другие посетители, судя по видео, пытались разнять мужчин.

Конфликт продолжился на стоянке. «Ты еще не знаешь, что такое "Ахмат", (...) это заведение скоро моим будет!» — кричит на записи неизвестный с акцентом.

Максим Дивнич Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Ранее российский боец обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне СВО и обратился к Кадырову

В начале июля сообщалось, что российский боец обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам военнослужащего — командира штурмовой роты, его машину угнали, пока он находился на передовой. Боец отметил, что автомобиль был куплен его женой специально для выполнения задач в зоне СВО. Россиянин заявил, что машину угнали именно чеченские бойцы.

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации боец обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. «Прошу Вас разобраться», — было сказано в его комментарии под одной из публикаций Кадырова в Telegram.

Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции под Белгородом

До этого в конце июня появились сведения, что чеченские бойцы в грубой форме общаются с сотрудником военной полиции на одном из блокпостов, а затем избивают его. По информации Telegram-каналов, опубликовавших это видео, инцидент произошел 25 июня в Волоконовском районе Белгородской области. Ролик вызвал острую критику со стороны военкоров и военблогеров. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что в отношении нападавшего возбуждено дело.

Кадры из видео драки у бассейна в ЛНР Кадр: Telegram-канал Макс Дивнич

Позднее Алаудинов прокомментировал инцидент на блокпосту в Белгородской области с участием чеченцев, назвав произошедшее беспределом, который случается повсеместно. По его словам, напавшие на военную полицию не служат в спецназе «Ахмат».

«Это боец другого подразделения — это раз. Я не несу ответственности за все подразделения Российской Федерации. Я являюсь командиром спецназа "Ахмат". Второе — по данному факту возбуждено уголовное дело», — заявлял генерал-лейтенант.

Алаудинов заявил о развернутой против спецназа «Ахмат» информационной войне

В начале июля Апти Алаудинов заявлял, что Украина начала информационную войну против спецназа «Ахмат».

По его словам, ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) целенаправленно работает против «Ахмата». «Я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО», — назвал Алаудинов источник своей осведомленности.

Кроме того, на занятых российскими войсками территориях бойцы находят украинские рекомендации по информационному противодействию России, отдельно там упоминается об «Ахмате», добавил он.