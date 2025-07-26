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01:51, 26 июля 2025Мир

Политолог назвал истинную причину скандала Маска и Трампа

Политолог Мирзаян: Маску не нравятся решения Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Конфликт, который разгорелся между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском, могли спровоцировать различия в их характерах. Такую причину назвал в разговоре с NEWS.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По его мнению, разногласия между Трампом и Маском вряд ли являются инсценировкой. Эксперт предположил, что американский лидер пытается договориться с политическими оппонентами, однако такие решения категорически не нравится бизнесмену. «Если конфликт и был срежиссирован, то, скорее всего, чтобы нажиться на падении акций Tesla или вывести на свет политических противников Трампа», — подытожил эксперт.

Ранее демократический член Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес описала конфликт Трампа и Маска словами «девочки ссорятся». По ее словам, «два гигантских эго» никогда не позволили бы Маску и Трампу стать друзьями.

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