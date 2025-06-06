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13:16, 6 июня 2025Мир

Конфликт Трампа и Маска описали словами «девочки ссорятся»

В Конгрессе США описали конфликт Трамп и Маска словами «девочки ссорятся»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Ссора президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска была вопросом времени. Так конфликт бизнесмена и главы государства в эфире телеканала The Spectrum News описала демократический член Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес.

«Девочки ссорятся. Не так ли?» — прокомментировала ситуацию парламентарий.

По ее словам, «два гигантских эго» никогда не позволили бы Маску и Трампу стать друзьями.

Ранее Маск написал в социальной сети X, что Трамп фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Тем самым предприниматель намекнул на педофилию хозяина Белого дома.

Вот это да!
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