Конфликт Трампа и Маска описали словами «девочки ссорятся»

В Конгрессе США описали конфликт Трамп и Маска словами «девочки ссорятся»

Ссора президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска была вопросом времени. Так конфликт бизнесмена и главы государства в эфире телеканала The Spectrum News описала демократический член Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес.

«Девочки ссорятся. Не так ли?» — прокомментировала ситуацию парламентарий.

По ее словам, «два гигантских эго» никогда не позволили бы Маску и Трампу стать друзьями.

Ранее Маск написал в социальной сети X, что Трамп фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Тем самым предприниматель намекнул на педофилию хозяина Белого дома.