Американский подполковник ужаснулся происходящему на Красноармейском направлении

Дэвис: восточный фронт на Украине рухнет, если Россия освободит Красноармейск

Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские военные освободят Красноармейск. Об этом заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Если Покровск (украинское название Красноармейска. — прим. «Лента.ру») падет, весь восточный фронт может начать рушиться», — отметил он.

Дэвис подчеркнул, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вскоре «станет более шатким» и украинские военные приблизятся к той точке, когда попросту лишатся возможности противостоять России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах. Сообщалось, что армия РФ добилась успехов в Красноармейске, Купянске и Степногорске.