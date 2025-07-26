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11:40, 26 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскрыл одну туалетную привычку

Блогер Лебедев заявил, что никогда не выключает свет в туалете
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл одну туалетную привычку. Ей он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал сообщения о том, что у президента России Владимира Путина есть привычка везде выключать свет перед сном. Блогер назвал ее очень хорошей. «Я люблю, чтобы у меня везде свет горел, а в туалете не выключаю его просто в принципе никогда», — признался дизайнер.

По его словам, в его туалетной комнате нет выключателя.

Ранее Путин рассказал, что перед сном гасит свет во всем доме. Он пояснил, что эту привычку перенял у родителей. Президент добавил, что она останется с ним навсегда.

До этого Лебедев заявил, что считает брак бессмысленным. По его мнению, в супружеских отношения больше недостатков, чем преимуществ.

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