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14:48, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заявил о бессмысленности брака

Блогер Артемий Лебедев заявил, что не видит смысла снова вступать в брак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, который в 2024 году развелся с пятой женой, признался, что не видит смысла снова вступать в брак. Об этом он высказался в эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Брак вообще в принципе странная вещь. Он дошел до таких уродливых форм, что нет смысла вступать в брак», — заявил Лебедев. Он добавил, что сейчас состоит в романтических отношениях, но жениться в шестой раз не планирует.

«Брак — это что? Он тебе дает возможность, например, прийти в реанимацию, потому что ты как супруг можешь туда попасть. (...) Или еще какие-то правовые штуки, дающие тебе какие-то преимущества, но они минимальны по сравнению с недостатками», — выразил мнение блогер.

О том, что Лебедев развелся с пятой женой, стало известно в январе 2024 года. Подробности дизайнер не раскрыл, но объявил, что начал искать новую спутницу жизни.

Артемий Лебедев редко делится информацией о личной жизни. Известно, что блогер был женат пять раз, у него десять детей.

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