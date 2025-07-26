Авто влетело в толпу людей в российском городе и попало на видео

Shot: Девушка погибла при наезде автомобиля на толпу пешеходов в Тамбове

Один человек погиб при наезде легкового автомобиля на толпу пешеходов в Тамбове. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, ДТП случилось вечером 25 июля на Мичуринской улице. Очевидцы рассказали, что несколько человек начали переходить дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, однако в этот момент машина на огромной скорости врезалась в пешеходов.

Погибшей оказалась девушка, еще несколько человек получили травмы, уточняет SHOT. Сейчас на месте работает полиция, официальной информации об инциденте пока не поступало.

Все подробности выясняются.

Ранее в российском городе произошла массовая авария с пострадавшими. Как оказалось, на дороге столкнулись четырех легковых автомобиля и грузовик. Пострадавшие были переданы медикам.