Команды Московской области взяли все золото чемпионата России по гольфу

Команды Подмосковья взяли все золото чемпионата России по гольфу

Команды Московской области взяли все золотые медали первого командного чемпионата России по гольфу, сообщил портал «Гольф.Ру».

Чемпионат проходил с 22 по 25 июля на поле гольф-клуба «Форест Хиллс». Весь пьедестал соревнований поделили команды Подмосковья и Москвы. Всего в чемпионате участвовали 18 команд — десять мужских и восемь женских, по четыре человека в каждой.

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич отметил, что подмосковные участники показали высокий уровень подготовки и тактической игры.