Космонавт рассказал о мозге и сердце российского сегмента МКС

Зубрицкий: Служебный модуль Звезда — мозг и сердце российского сегмента МКС

Служебный модуль «Звезда», в котором расположено различное оборудование, — это мозг и сердце российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал специальный корреспондент ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий.

«Модуль "Звезда" является мозгом и сердцем российского сегмента МКС, в нем располагаются различные блоки управления, а также система жизнеобеспечения экипажа», — сказал космонавт.

Он отметил, что большую часть времени российские космонавты проводят именно в «Звезде». В модуле есть две каюты, стол для приема пищи, стойка для хранения контейнеров с рационами питания, велотренажер и космический туалет. Космонавт добавил, что в этом модуле 13 иллюминаторов — больше, чем во всех остальных модулях МКС.

«Звезду» изначально разрабатывали для замены выработавшей свой ресурс станции «Мир», но в 1993 году его решили использовать в качестве одного из элементов российского вклада в программу МКС. Модуль состоит из четырех отсеков.

В мае Зубрицкий рассказал, что нередко пропадающие на МКС вещи можно найти на решетках вентиляторов или фильтров, куда они попадают с потоками воздуха.