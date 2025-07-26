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02:52, 26 июля 2025Бывший СССР

Медведчук рассказал о благодарности украинцев в адрес России

Медведчук: Многие украинцы благодарят Россию за удары по ТЦК
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Многие жители Украины относятся с благодарностью к России за удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК; аналоги военкоматов). Таким мнением поделился в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, украинский народ расценивает эти центры как заклятых врагов, поскольку «людоловы» делают свой бизнес на человеческих несчастьях. Удары, как сказал Медведчук, дают населению страны свободу передвижения, которую сотрудники ТЦК забрали у граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский останется в истории вдохновителем «людоловов» и государственным преступником, считает Медведчук.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что удары российских военных по ТЦК вызвали панические настроения в рядах украинских солдат. По данным источников, при ударах по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зданиях сгорает документация, необходимая для получения ими льгот.

Позднее стало известно, что сотрудники ТЦК начали переходить на удаленку после российских ударов. Они стараются по возможности избегать совещаний и офисной работы.

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